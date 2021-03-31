Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным и менее чувствительным к вакцинам.

Об этом сообщает BFMTV.

Новый штамм зафиксировали в столичном регионе Франции. Его условно назвали Анри-Мондор - по названию больницы городе Кретей, в которой его обнаружили впервые. Кодовое название штамма - 19B/501Y.

Врачи считают, что этот штамм уже активно циркулирует в стране. В течение четырех недель после его открытия он был обнаружен у 29 пациентов различного географического происхождения в Иль-де-Франс, на юго-востоке и юго-западе региона. Также утверждается, что "Анри-Мондора" составляет 1,8% штаммов, секвенированных на территории Франции.

В штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 - белка, из которого состоит "шип" вируса и который играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций из которых являются изменения, указывающие на вероятно большую заразность вируса.

Напомним, эксперты считают, что через год все вакцины от коронавируса окажутся бесполезными из-за новых штаммов.

Также мы писали о том, что новый штамм коронавируса выявили вирусологи в Чехии.