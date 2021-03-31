В Черкасской области бывший оперативник Главного управлений Нацполиции и действующий коп прослушивали телефонные разговоры за деньги. В прошлом году задержали третьего члена их группировки при получении 2 тыс. долларов. Он также был связан связан с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

Как выяснилось в ходе следствия, полицейский использовал служебное положение и, с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, прослушивал телефонные разговоры граждан. Потом он передавал информацию второму злоумышленнику, который уже передавал ее заказчикам.

"Ранее, летом 2020 года, после передачи очередной информации и получения части денежных средств в сумме 2 тыс. долларов США, правоохранителями был задержан другой участник группы - бывший оперативный работник Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила подпольный бизнес по производству прослушки. Организаторам грозит от 4 до 7 лет.

Также сообщалось, что подполковника СБУ будут судить за продажу прослушки телефонных разговоров за 25 тысяч гривен.