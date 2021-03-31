Президент Литвы Гитанас Науседа вслед за главой Белого Дома Джо Байденом назвал главу Российской федерации Владимира Путина убийцей.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста Baltic News Service, соответствующее видео обнародовано в Youtube.

Журналист задал вопрос, может ли Науседа вслед за Байденом назвать Путина убийцей. Президент ответил следующее:

"К сожалению, да. Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права нации на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей", - сказал президент Литвы.

Напомним, 17 марта президент США Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы, которые состоялись в прошлом году.

На вопрос журналиста о том, думает ли Байден, что российский президент является убийцей, он ответил утвердительно. "Ммм, да", - сказал президент США.

Позже Путин ответил на слова американского коллеги и заявил: "Я бы сказал ему - будьте здоровы". Также президент РФ заявил, что "кто как обзывается, тот сам так называется".

Подобное определение от президента США прозвучало, пожалуй, впервые. Что вызвало дипломатический скандал между странами. "Страна" подробно разбиралась, почему Байден назвал Путина "убийцей" и какие будут последствия для мира и Украины.