В марте государственные чиновники публикуют декларации о доходах за 2020 год. В них они указывают движимое и недвижимое имущество и доходы за прошлый год.

Один из самых интересных показателей - это зарплата украинских руководителей. У кого-то она в минувший коронавирусный год даже выросла. Причем очень масштабно. Видимо, кризис их совершенно не коснулся, и даже совсем наоборот.

У некоторых зарплаты, кстати, снизились. Не изменилась она только у главы НАБУ Артема Сытника - как и в 2019 году, он зарабатывал примерно 170 тысяч гривен в месяц.

Мы сравнили, как изменились зарплаты у президента, чиновников из аппарата Верховной Рады, глав ведомств, правоохранительных структур и министров. Речь только о тех, кто работал с 2019 года.

У кого зарплата выросла

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, согласно декларации, в 2019 году получил 148 528 грн зарплаты по основному месту работы за год. Это примерно 37 132 грн в пересчете на месяц (он был назначен 29 августа 2019 года). В 2020 году его годовая зарплата составила 547 563 грн или примерно 45 630 грн месяц. То есть она увеличилась на 23%.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин в 2019 году за год задекларировал 1,27 млн грн зарплаты - 106 632 грн в пересчете на месяц. В 2020 году - 1,536 млн грн в год - 130 298 ежемесячно. То есть его зарплата выросла на 22%.

Глава СБУ Иван Баканов в 2019 году задекларировал 536 тыс грн зарплаты (он был назначен и.о. главы СБУ в конце мая, утвержден - в конце августа), то есть это 75 651 грн в пересчете на месяц. В 2020 году зарплата за год составила 1,417 млн грн за год. В пересчете на 12 месяцев это 118 154 грн. То есть заплата выросла на 54%. Он в данном списке - рекордсмен.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель работает в этой должности с 3 июня 2019 года. За 2019 год она задекларировала 370 тыс грн зарплаты - 52 937 грн месяц. В 2020 году - 684 тыс грн в год, то есть около 57 тыс грн в месяц. Это на 7% больше.

Должность Имя Зарплата за 2019 год, грн/месяц* Зарплата за 2020 год, грн Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 148 528/37 132 547 563/45 630 Глава НАБУ Артем Сытник 2 042 069/170 172 2 037 315/169 776 Глава ГосЧС Николай Чечеткин 1 279 584/106 632 1 563 576/130 298 Глава СБУ Иван Баканов 536 559/76 651 1 417 854/118 154 Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 370 563/52 937 684 048/57 004

Зарплаты чиновников по основному месту работы в 2019-2020 годах. Источник: НАЗК

*Из расчета кол-ва месяцев в должности

После введения карантина в 2020 году, президент Владимир Зеленский заявил об ограничении размера зарплаты госчиновников во время карантина - не более 47 тыс грн в месяц. Однако в августе 2020 года КСУ признал неконституционным карантинное ограничение зарплат чиновников.

У кого стала меньше?

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил зарплату 208 727 грн за почти семь месяцев президентства. В среднем это 29 818 грн в месяц. В 2020 году он задекларировал 336 тыс грн зарплаты в год. В месяц это 28 тыс грн - на 6% меньше.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2019 году за четыре месяца работы получил 221 656 грн зарплаты, то есть примерно 55 414 в месяц. В 2020 году за год он получил 595 880 грн, то есть около 49 565 грн в месяц. Это на 10% меньше, чем в 2019 году.

Министр МВД Арсен Аваков в 2019 году за год получил 1,12 млн грн - 93 407 грн в пересчете на месяц. В 2020 году годовая зарплата по основному месту работы составила 692 тыс или 57 690 грн ежемесячно. То есть это на 38% меньше.

Мэр Днепра Борис Филатов в 2019 году задекларировал 560 862 грн зарплаты (46 738 в месяц). В 2020 году - 368 615 грн (30 717 грн в месяц). Это на 34% меньше, чем в предыдущем году.

У министра юстиции Дениса Малюськи, который намекал, что уволится, если его зарплату не поднимут до 80 тыс грн в месяц, в 2019 году зарплата была 302 тыс грн - 75 734 грн в месяц. В 2020 году - 638,7 тыс грн в год - 53 226 в месяц. То есть зарплата стала меньше на 29%.

Должность Имя Зарплата за 2019 год, грн/месяц* Зарплата за 2020 год, грн Президент Украины Владимир Зеленский 208 727/29 818 336 000/28 000 Первый зам главы ВР Руслан Стефанчук 221 656/55 414 595 880/49 656 Министр МВД Арсен Аваков 1 120 887/93 407 692 287/57 690 Мэр Днепра Борис Филатов 560 862/46 738 368 615/30 717 Министр юстиции Денис Малюська 302 937/75 734 638 719/53 226

Зарплаты чиновников по основному месту работы в 2019-2020 годах. Источник: НАЗК

*Из расчета кол-ва месяцев в должности