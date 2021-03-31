На фоне обострения на Донбассе лидеры Германии и Франции устроили видеоконференцию с президентом России.

Интересно, что изначально переговоры в рамках "Нормандской четверки" предложил Владимир Зеленский. Но по факту их провели без него. Хоть в Офисе президента сейчас и уверяют, что зрады тут никакой нет, так как это был не "нормандский формат" и там обсуждалось и много других вопросов помимо Донбасса.

Но тем не менее событие выглядит достаточно демонстративно.

Что это может значить - разбиралась "Страна".

Что заявили у Путина

Судя по сообщению Кремля, обсуждение Донбасса было ключевой темой беседы. По крайней мере, Украине в пресс-релизе уделено больше всего места.

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня". Политсоветники лидеров продолжат совместную работу", - говорится в заявлении.

Лидеры также обсудили регистрацию в ЕС "Спутника V" (эта тема идет первой в пресс-релизе Кремля), Беларусь, Ливию, Сирию, Иран и Навального. По поводу последнего Путин давал разъяснения Меркель и Макрону.

Но вернемся к украинскому вопросу. Тезисно позиция Кремля следующая:

Отступления от "Минска-2", чего так желает Киев, не будет



По особому статусу Киев должен вести диалог непосредственно с "ДНР" и "ЛНР"



Обострение на линии фронта провоцирует Украина, которая де-факто вышла из соглашения о прекращении огня.

То есть ничего нового для себя Москва не сказала, оставшись на прежних позициях.

Позиция Германии и Франции

У немцев релиз начинается с темы "Спутника V".

Германия подтвердила, что стороны говорили об использовании российской вакцины в Евросоюзе. Сотрудничество в этом направлении возможно после регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, уточнили у Меркель.

По Донбассу канцлер заявила только, что нужны новые переговоры в Нормандском формате "для реализации Минских договоренностей". К тому же, по данным Берлина, призвал и президент Франции.

Остальные темы были идентичны тем, о которых говорили у Путина.

В интерпретации французов, тема Донбасса была только третьей по счету. Первой, как и у других лидеров, значится "Спутник V". Здесь Макрон также говорит о сотрудничестве в зависимости от решения европейского регулятора.

Но показательно, что оба европейских лидера в первых строчках своих сообщений упомянули торговую марку российской вакцины. Это говорит о том, что вопросы ее закупки рассматриваются всерьез. В противном случае Берлин и Париж ограничились бы общей риторикой о "совместной борьбе с covid-19".

Вторым вопросом в повестке Макрона значится Навальный (видимо, именно президент Франции сам эту тему и поднял), и только потом обсуждается Донбасс. Здесь в Елисейском дворце возложили главную ответственность на Россию, которую Макрон призвал "взять на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня".

Впрочем, прозвучал также призыв преодолеть нынешнее обострение в соответствии с Минскими договоренностями.

Обращает на себя внимание, что тема Украины в релизах немцев и французов не занимает какого-то особого положения. То есть европейцы пытаются показать, что если Украину без Украины и обсуждают, то лишь совсем немного.

Но факт остается фактом - Донбасс обсуждался, причем именно в контексте обострения. И Украину обговаривать этот вопрос коллективно - не позвали.

Почему без Украины?

Накануне видеоконференции "нормандской тройки" украинский МИД выпустил предостережение.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств", - заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Норманди можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - добавил дипломат.

А вот советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил пойти другим путем. Он заявил, что проблемы в таких обсуждениях не видит.

"Я не вижу большой проблемы в том, что кто-то, кого-то и без кого-то обсуждает. Это вопросы их отношений. Если вопросами их отношений является Украина, то мы не можем им этого запретить... Нужно обратить внимание на то, что мы тоже часто контактируем с Германией, Францией или США без участия России, обсуждаем ее без ее присутствия. Но это же не означает, что Россия от этого унижена", - считает спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Отметим, что Зеленский еще не встречался сразу с двумя лидерами Нормандского формата по вопросам Донбасса. Он мог обсуждать эти вопросы лишь персонально с каждым.

При этом с Москвой на такую конфигурацию переговоров Европа согласилась. Почему?

Как минимум потому, что нужно было гасить обострение на Донбассе, которое начинает переходить в опасную стадию. Но от общей онлайн-встречи с Зеленским, видимо, отказался Путин. Поэтому осталось проводить ее в усеченном формате. Хоть это и выглядело, как обсуждение Украины без Украины.

Инициатором встречи стал по факту Кремль - хотя Зеленский еще раньше говорил, что будет общаться со всеми лидерами Нормандского формата. Но пообщались в итоге с Путиным. А с Зеленским пока не провели даже двусторонних переговоров по телефону.

С Меркель он последний раз общался 15 января, а с Макроном - еще в прошлом году, 6 ноября.

С одной стороны это может выглядеть как попытка показать, что именно Россия развязала новый виток обострения (и на этом уже делают акцент лояльные Зеленскому телеграм-каналы). Поэтому, мол, разговор прошел с Москвой, а не с Киевом.

С другой стороны, критики в адрес Москвы со стороны европейцев не было. Франция лишь призвала Россию взять на себя ответственность за остановку эскалации (что можно истолковать по-разному), а Германия вообще эту тему обошла.

И тут остается другое объяснение: российского лидера пытались отговорить от силового ответа на обострение ситуации. В эскалации Кремль, кстати, обвиняет Украину.

При этом, если бы европейцы хотели обвинить Путина в обострении, они бы не стали участвовать в политически выгодном для Кремля формате "нормандский тройки". А созвонились бы с российским президентом индивидуально - выпустив после этого критические сообщения.

То есть речь скорее всего действительно шла о просьбе не отвечать на эскалацию, которая разворачивается на Донбассе. И попытаться перевести процесс в более мирное русло.

В этом смысле, кстати, показательна фраза Кремля, что встречи Ермака и Козака, а также других внешнеполитических советников, будут продолжаться. Здесь читается - несмотря на обострение. То есть был риск остановки этого формата взаимодействия. Который благодаря встрече "большой тройки" удалось преодолеть.

Но все равно остается вопрос: Украину не взяли в переговоры только ли из-за позиции Путина? Или потому что не видят смысла обсуждать с Киевом какие-то вопросы?

Ответить, какая роль Украины в этих переговорах, могли бы звонки Меркель и Макрона Владимиру Зеленскому.

Если они последуют - значит, украинскому президенту звонят донести некую консолидированную позицию остальных членов "Нормандской четверки". И в этом случае, пусть и "нетрадиционным способом", но Зеленский останется включенным в нормандский процесс.

Если же переговоры западных партнеров с Зеленским в ближайшее время не состоятся, то это лишь подтвердит опасения украинского МИДа - что по Донбассу вопросы уже почти открыто решаются за спиной Украины.