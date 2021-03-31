В YouTube предложил скрывать кнопку "не нравится" (дийзлайк). Таким образом на онлайн-платформе будут бороться с токсичными комментариями. Сейчас данная идея находится на этапе тестирования.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте YouTube.

Тестирование продлится несколько недель. Оставлять негативные оценки будет можно, однако их количество показывать не будут. При этом под видео, как и прежде, будет видно количество лайков, которые поставили зрители. Сервис назвал это ответом на жалобы авторов контента о дизлайк-атаках.

"После сообщений создателей видео о целенаправленных дизлайк-атаках мы начали тестировать несколько дизайн-решений, которые не показывают другим пользователям количество дизлайков", - говорится в сообщении.

Напомним, идею отказа видеохостинга от дизлайков начали обсуждать еще в феврале 2019 года. Тогда Ютуб предлагал несколько вариантов решения этой проблемы. Первый - дать авторам видео возможность самим решать, скрывать или показывать зрителям кнопку "дизлайк", однако тогда исчезла бы и кнопка "лайк".

Второй - добавить к кнопке "дизлайк" вопрос, чтобы пользователи объяснили, почему им не понравилось видео. Третий же в том, чтобы полностью удалить кнопку "дизлайк" и оставить только "лайк", что сейчас и тестируют.

Также мы рассказывали, что YouTube летом начнет взимать налоги с блогеров за пределами США.