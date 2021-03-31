Вечером во вторник, 30 марта, в пгт Летичев Хмельницкой области пятилетний ребенок и его мать упали в 17-метровый колодец. Обоих удалось спасти.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

Первой в заброшенный колодец упала пятилетняя девочка. Увидев это, ее мать бросилась за ней. Прибывшие на место спасатели спустились вниз при помощи спасательной веревки. Они достали девочку и передали ее медикам, после этого вытащили женщину.

В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования.

Напомним, под Ровно женщина провалилась в 30-метровый колодец и не получила ни одного перелома.

Также мы писали о том, что в Херсонской области мальчика затянуло в заброшенный много лет назад колодец.