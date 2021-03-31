Французская и немецкая сторона прокомментировала свою позицию после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

Там подтвердили, что говорили о ситуации на Донбассе. Но акцент расставлены иные, чем во вчерашнем комментарии Кремля.

В заявлении, обнародованном на сайте президента Франции говорится, что Россия должна взять на себя ответственность за происходящее на Донбассе.

"Отмечена необходимость решительного обязательства России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В заявлении немецкого правительства также говорится о Донбассе. Уточняется, что Меркель и Макрон выступили за проведение встречи в Нормандском формате.

"Обсуждалось урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате для реализации Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Еще одной темой разговора стало возможное использование в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В связи с этим Меркель и Макрон указали, что сотрудничество с РФ будет зависеть от результатов анализа препарата для его последующей регистрации европейским регулятором лекарственных средств EMA.

При этом европейские лидеры добавили, что к "Спутнику V" будут применяться те же стандарты, что и ко всем прочим вакцинам в Евросоюзе.

Также лидеры европейских стран призвали Путина уважать права своего оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и подчеркнули важность охраны его здоровья.

Напомним, вчера мы сообщали, что в Кремле говорили об этой встрече. Что касается Украины, как указали в пресс-службе российского президента, в ходе обмена мнениями по ситуации в нашей стране была подтверждена безальтернативность минского комплекса мер 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране.

Президент России сказал о важности выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Также мы рассказывали, что в планах Путина нет разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.