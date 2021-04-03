Сегодня день, когда православные поминают усопших родных и близких - родительская суббота. Поскольку день особого поминовения усопших выпал на период Великого поста, то его называют Вселенской родительской субботой. Это особенный день, когда церковь поминает вообще всех крещеных христиан и проводит вселенские панихиды.

Всего родительских суббот в церковном календаре существует семь. О каждой из них мы подробно писали ранее.

Расскажем, как правильно поминать умерших, нужно ли приходить на кладбище в этот день, как заказать панихиду, что можно и нельзя делать сегодня.

Что можно и нельзя делать сегодня

Что нельзя. В родительскую субботу нельзя ссориться, повышать голос, ругаться, плохо отзываться о покойниках. Священнослужители напоминают, что поминальный день важно провести в спокойной атмосфере единения и избегать шумных увеселительных мероприятий. Особенно невежественно устраивать поминальные обеды в местах захоронения умерших.

Что можно. В родительские субботы в храмах служат панихиды, поэтому заранее можно подать "записки о поминовении", чтобы во время молебна церковь вспомнила имена ваших родных, покинувших земной мир. В период пандемии Covid-19 подать записку можно онлайн. В ней указывают имена, с которыми людей крестили, в родительном падеже.

По традиции верующие посещают могилы на кладбищах, чтобы прибрать на могилах, принести цветы и оставить угощения (конфеты, печенье, сдобу). Церковь такому обычаю не препятствует, но просит поминать дорогих сердцу людей через благие дела и молитвы.

Самой популярной считается "Молитва об усопших". Текст молитвы принято трижды прочитать перед поминальным обедом.

Поскольку в поминальные дни еще длится Великий пост и многие его придерживаются, на стол ставят постные блюда. Обязательной является кутья, постные пироги с капустой, грибами, картошкой, зеленью. Можно пригласить на поминальный обед всех, кто знал усопшего. По центру стола принято ставить зажженную церковную свечу.

Итак вот перечень того, что принято делать сегодня:

молиться за покойных родных и близких, родителей и знакомых людей, которые были крещенными;

в храме ставить свечи и подавать записки об упокоении души;

заказывать молебны и панихиды;

проводить домашнюю молитву об умершем и справлять тризну;

раздавать милостыню за отпущение грехов покойных, делать добрые дела в память о них.

Картинки в Родительскую субботу

Важно понимать, что Церковь не выделяет особенные дни, когда нужно поминать именно родителей, подаривших нам жизнь. Их можно поминать как на Родительские субботы, так и подавая записки "на проскомидию", либо ежедневно дома. К Господу обращаться можно в любое время.