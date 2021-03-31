В американском штате Нью-Йорк решили легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях. По задумке местных властей, это позволит пополнять казну на 350 млн долларов ежегодно.

Об этом сообщает Axios.

Решение о легализации каннабиса уже поддержали обе палаты заксобрания штата Нью-Йорк. Губернатор Эндрю Куомо также анонсировал подписание законопроекта.

Когда он поставит под документом свою подпись, Нью-Йорк станет 15-м штатом США, где будет разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях (то есть в целях, не связанных с медицинскими показаниями - Ред.).

Законопроект снимет судимость с тысяч жителей штата, осужденных по обвинениям, связанным с употреблением каннабиса. Только в 2020 году 94% арестов, связанных с марихуаной, пришлось на долю цветного населения. Предполагается, что новая индустрия создаст 30-60 тысяч новых рабочих мест и пополнит казну на дополнительные 350 миллионов долларов ежегодно.

Напомним, недавно сотрудников Белого дома уволили из-за курения марихуаны.

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