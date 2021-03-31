Ковидная вилка. В Киеве за сутки 1 100 зараженных Сovid-19, а в Черниговской области - 26
По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине подтвердились 11 226 новых случая заражения коронавирусом. Антилидерами стала столица, где обнаружили 1 100 заболевших, и Одесская область - здесь 1 012 новых пациентов.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Меньше всего новых случаев Сovid-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Херсонской (146) и Черниговской (26) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1 100 случаев;
Винницкая область - 439 случаев;
Волынская область - 254 случая;
Днепропетровская область - 209 случаев;
Донецкая область - 705 случаев;
Житомирская область - 434 случая;
Закарпатская - 370 случаев;
Запорожская область - 737 случаев;
Ивано-Франковская область - 225 случаев;
Киевская область - 430 случаев;
Кировоградская область - 118 случаев;
Луганская область - 213 случаев;
Львовская область - 833 случая;
Николаевская область - 247 случаев;
Одесская область - 1 012 случаев;
Полтавская область - 293 случая;
Ровенская область - 591 случай;
Сумская область - 487 случаев;
Тернопольская область - 202 случая;
Харьковская область - 906 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 664 случая;
Черкасская область - 374 случая;
Черновицкая область - 211 случаев;
Черниговская область - 26 случаев.
Ранее мы рассказывали, что в Минздраве прогнозируют ухудшение ситуации с Covid-19.
Также сообщали, что в Минздраве объяснили высокую смертность от "британского" варианта коронавируса.