По состоянию на утро среды, 31 марта, в Украине подтвердились 11 226 новых случая заражения коронавирусом. Антилидерами стала столица, где обнаружили 1 100 заболевших, и Одесская область - здесь 1 012 новых пациентов.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Меньше всего новых случаев Сovid-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Херсонской (146) и Черниговской (26) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1 100 случаев;

Винницкая область - 439 случаев;

Волынская область - 254 случая;

Днепропетровская область - 209 случаев;

Донецкая область - 705 случаев;

Житомирская область - 434 случая;

Закарпатская - 370 случаев;

Запорожская область - 737 случаев;

Ивано-Франковская область - 225 случаев;

Киевская область - 430 случаев;

Кировоградская область - 118 случаев;

Луганская область - 213 случаев;

Львовская область - 833 случая;

Николаевская область - 247 случаев;

Одесская область - 1 012 случаев;

Полтавская область - 293 случая;

Ровенская область - 591 случай;

Сумская область - 487 случаев;

Тернопольская область - 202 случая;

Харьковская область - 906 случаев;

Херсонская область - 146 случаев;

Хмельницкая область - 664 случая;

Черкасская область - 374 случая;

Черновицкая область - 211 случаев;

Черниговская область - 26 случаев.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве прогнозируют ухудшение ситуации с Covid-19.

Также сообщали, что в Минздраве объяснили высокую смертность от "британского" варианта коронавируса.