Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса для кошек, собак и других плотоядных животных.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Препарат разработали ученые Россельхознадзора. Вакцина дает зверькам иммунитет минимум на 6 месяцев.

Также в Россельхознадзоре показали, как делается прививка новой вакциной на примере норок.

Отметим, что норки могут заражать Covid-19 и людей, и зверей. Это выяснили ученые из Польши. Такая же ситуация была отмечена в прошлом году в Дании и в Нидерландах.

Напомним, недавно ученые установили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.

Также мы писали о том, как в Швейцарии впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки.