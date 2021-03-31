В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для кошек, собак и прочего зверья. Видео
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса для кошек, собак и других плотоядных животных.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Препарат разработали ученые Россельхознадзора. Вакцина дает зверькам иммунитет минимум на 6 месяцев.
Также в Россельхознадзоре показали, как делается прививка новой вакциной на примере норок.
Отметим, что норки могут заражать Covid-19 и людей, и зверей. Это выяснили ученые из Польши. Такая же ситуация была отмечена в прошлом году в Дании и в Нидерландах.
Напомним, недавно ученые установили, что кошки и собаки не могут быть переносчиками коронавирусной инфекции.
Также мы писали о том, как в Швейцарии впервые обнаружили коронавирус у домашней кошки.
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