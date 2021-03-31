Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год заработал 547 563 гривны. Кроме того, он получил 1,6 млн гривен от отчуждения имущества. От продажи электроэнергии по зеленому тарифу он получил еще 12 000 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в декларации Разумкова.

Супруга спикера парламента Юлия Чайка за год заработала 6,7 млн гривен - это доход от предпринимательской деятельности.

В декларации председатель Рады указал домовладение площадью 492,2 м2 и стоимостью 2,9 млн гривен, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Еще один участок - площадью 1333 м2 - в аренде у Юлии Чайки. Кроме того, она владеет жилым домом на 489,6 м2 в Николаеве.

Также у Разумкова есть несколько машин: Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) і BMW X5 (2016). Последние две машины принадлежат Юлии Чайке.

У Разумкова есть 28,5 млн гривен и 75 000 долларов наличными. У Юлии Чайки - 140 000 долларов, 45 000 евро и 970 000 гривен.

Сам спикер уже пояснил происхождение своих денег.

"Это не новый актив, это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде - если не ошибаюсь, около 550 000 грн. Также мной был продан дом, это где-то 1,7 млн грн. А другие средства - это деньги, которые вернули как долг передо мной еще от 2016 года. Поэтому именно такое число задекларировано", - рассказал Разумков.

Напомним, спикер Дмитрий Разумков передвигается по Киеву на авто с номерами прикрытия.

Также мы писали о том, что в прошлом году Разумков одолжил почти 27 млн гривен человеку по имени Олег Галушко.