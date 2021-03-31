По состоянию на утро среды, 31 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 226 человек.

Вчера, 30 марта, в стране было выявлено 10 533 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 693 человека.

Умерло за сутки 407 пациентов. И это новый антирекорд по смертности, предыдущий был отмечен 25 марта 2021 года, когда за сутки умерло 362 человека.

Так же сегодня и антирекорд по числу госпитализированных - 5 558 новых пациентов. Напомним, что 28 марта 2021 года, в больницы попали 5 032 человека.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 674 168 человек. Выздоровели за последние сутки 6 405 человек (с начала эпидемии - 1 313 481 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 491 ребенок и 335 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (1 012 человек), Харьковской области (906), Запорожской области (737) и Львовской области (833).

В Киеве за сутки выявлено 1 100 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко пообещал украинцам миллион доз вакцины компании Pfizer до конца июня.

Также мы рассказывали, что ВОЗ показала, как коронавирус расползался по Уханю в первые дни эпидемии в Китае.