Украина в ближайшее время дополнительно получит миллион доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX, инициированного ВОЗ. Кабмин уже получил соответствующее уведомление.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, как передает Hromadske.

По его словам, уже в ближайшие недели в рамках COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer.

"Плюс мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена несколькими траншами до конца июня", - отметил Виктор Ляшко.

Напомним, что программа COVAX - это глобальная инициатива по взаимодействию с производителями вакцин в целях предоставления странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. В программе участвуют 172 страны. На сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем вакцин, включающий в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты считают, что через год все вакцины от коронавируса окажутся бесполезными из-за появленния новых штаммов.