Между Москвой и Вашингтоном зреет новый и весьма серьезный очаг напряженности, вызванный массированными хакерскими атаками на госструктуры США.

Об этом передает издание Politico со ссылкой на собственные источники. Речь идет о втором за последние десять лет масштабном взломе почтового сервера Госдепа, осуществленном "при поддержке Кремля".

По информации источников, в этот раз хакеры получили доступ к электронной почте бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Были ли среди украденных писем файлы с секретной информацией, пока неизвестно. Также остается неясным, является ли этот взлом частью масштабной атаки SolarWinds, в результате которой были взломаны десятки федеральных ведомств США.

Госдепартамент США отказался комментировать изданию информацию о вероятной атаке. "По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время", - заявил представитель Госдепа. Также Politico направило запрос в посольство РФ в США. На момент публикации статьи российская сторона на него не ответила.

Ранее "Страна" сообщала, что в США обвинили хакеров КНДР в попытке украсть больше миллиарда долларов.