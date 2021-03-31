Американская компания Virgin Galactic, которая входит в Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона, представила новый космолет VSS Imagine. Это первый представитель третьего поколения космолетов Spaceship III.

Видеопрезентация аппарата появилась на Ютуб.

В Virgin Galactic сообщили, что сейчас VSS Imagine проходит наземные испытания. А к летным тестам компания приступит летом на своем полигоне в штате Нью-Мексико.

Компания не раскрыла технические характеристики космолета и его точное назначение (суборбитальные или орбитальные полеты). Известно только, что пока VSS Imagine будет проходить наземные и летные испытания, а компания продолжает работу над вторым космолетом из серии Spaceship III - VSS Inspire.

В Virgin Galactic отметили, что третье поколение аппаратов Spaceship - "важная веха в достижении цели по осуществлению 400 полетов в год".

Virgin Galactic ставит своей целью осуществление суборбитальных, а в перспективе и орбитальных туристических полетов, проводит испытательные полеты на аппарате предыдущего, второго поколения Spaceship II - VSS Unity. Этот пилотируемый суборбитальный ракетный космоплан был представлен в 2016 году, а в декабре 2018 года достиг высоты в 80 км. Другой суборбитальный корабль серии Spaceship II - VSS Enterprise - потерпел крушение в 2014 году, один пилот погиб, другой выжил, получив тяжелые травмы.

Заявки на полет на Spaceship II подали уже около 700 человек, многие внесли залог в 250 тысяч долларов. Сам основатель Virgin хотел полететь на этом корабле в первом квартале текущего года.

Ранее "Страна" сообщала, что в США укомплектовали первый в истории экипаж космического корабля без профессиональных астронавтов.

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