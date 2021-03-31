Сошедший с рельсов под Запорожьем еще 29 марта поезд "Интерсити", который следовал из Киева, убрали с путей.

Об этом в ночь на 31 марта сообщил Телеграм-канал "Политика "Страны".

По данным канала, поломанный состав убрали с железнодорожного полотна. Также подвезли новые рельсы, чтобы проложить их взамен поврежденных.

Канал опубликовал видео, как выглядит место происшествия после проведенных работ. В ролике видны тяжелая техника. растянувшаяся вдоль полотна, а также десятки дорожных рабочих, которые трудятся в ночной час.

Ранее "Страна" сообщала, что поезд "Интерсити" мог сойти с колеи из-за проблем с рельсами: машинисту пришлось делать экстренную остановку состава, когда он заметил, что с полотном что-то не так.

Мы также писали, что из-за ЧП на путях произошла задержка в следовании поездов.

В "Укрзализныце" планировали завершить устранение последствий схода до 21:00 30 марта, но работы затянулись.