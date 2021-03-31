Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса, для подготовки которого ее эксперты побывали в Ухане. В документе представлена инфографика очагов первых заражений.

Отчет был выложен на сайте ВОЗ 30 марта.

Из карты видно, что с точки зрения распространения вируса экспертов заинтересовали несколько мест. Это больницы, рынок морепродуктов и несколько научных организаций.

Также в ВОЗ схематично представили возможные пути передачи SARS-CoV-2 человеку. Вероятным источником коронавируса на рисунке представлена летучая мышь, хотя допускается и другое неизвестное животное.

Ранее "Страна" сообщала, что в отчете ВОЗ версия о лабораторной утечке вируса в Китае как причине распространения COVID-19 признана "крайне маловероятной".

Мы также писали, что в ВОЗ выяснили, когда примерно появился новый коронавирус, вызвавший пандемию.