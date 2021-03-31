Власти Германии решили не прививать граждан старше 60 лет вакциной AstraZeneca, уже переименованной в Vaxzevria. Решение вступает в силу с 31 марта.

Об этом сообщил во вторник немецкий таблоид Bild.

По информации издания, на такой шаг власти пошли по итогам совещания главы минздрава ФРГ, руководителей регионов и представителей правительства. Как и в других странах, в Германии пришли к выводу, что тромбозы после укола возникают преимущественно у более молодых людей.

Хотя несколькими неделями ранее немецкий регулятор выдал противоположную рекомендацию - прививать AstraZeneca только людей младше 65.

После этого распоряжения чиновников в Германии не знают, что делать с теми, кому уже ввели первую дозу. Канцлер Ангела Меркель заявила, что решение на этот счет примут в конце апреля.

Как писала "Страна", похожие действия предприняли власти Канады: там временно приостановили вакцинацию населения AstraZeneca людей в возрасте до 55 лет.

Мы также разбирались, почему AstraZeneca изменила название и как это связано со смертями от тромбоза.