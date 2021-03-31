Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали отчет о происхождении коронавируса по следам своей зимней поездки в китайский город Ухань.

Согласно документу, шествие по планете коонавирус начал примерно в ноябре 2019 года, а вот откуда именно - так и осталось невыясненным.

Отчет появился на сайте ВОЗ 30 марта.

Согласно документу, у ученых нет полной ясности о том, был ли первоисточником распространения SARS-CoV-2 уханьский рынок "Хуанань", поскольку многие из ранних случаев заболевания выявляли и на других рынках, а некоторые и вовсе за их пределами.

Эксперты обратили внимание также на то, что заражение коронавирусом нового типа было зарегистрировано в некоторых странах раньше, чем в Ухане. Согласно отчеты, SARS-CoV-2 мог появиться во Франции в середине декабря, а в Бразилии - 27 ноября.

"Остается выяснить, откуда ведет происхождение SARS-CoV-2. Хотя вирус впервые был выявлен как причина очага острой пневмонии в Ухане, до настоящего момента нет определенности в том, где произошли первые случаи", - сказано в отчете.

Эксперты также не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться SARS-CoV-2. Вспышка инфекции могла начаться до середины декабря 2019 года, констатируют авторы исследования, отмечая, что согласно большинству оценок, речь идет о промежутке времени между серединой ноября и началом декабря.

Ранее "Страна" рассказывала, какие версии происхождения коронавируса были перечислены в докладе.

Мы также писали, что в Италии исследования образцов сточных вод показали, что коронавирус присутствовал в стране в середины декабря 2019 года, хотя первый случай заражения был официально установлен в стране только 21 февраля 2020 года.