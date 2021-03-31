Подозреваемый, открывший стрельбу по полицейским в Подмосковье, мог погибнуть от пожара на собственном чердаке. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подозреваемый укрывался на чердаке, где бушует пожар.

Найденное в горевшем в Мытищах коттедже тело сильно обгорело, будут проводить экспертизу ДНК.

Один силовик получил ранение при штурме дома мужчины, открывшего стрельбу в Мытищах. Пострадавший правоохранитель госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", в Подмосковье мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по правоохранителям, силовики начали штурм.

По предварительным данным, 61-летний Владимир Барданов находится в федеральном розыске по делу о краже часов по предварительному сговору группой лиц.

Также он привлекался по статье "Мошенничество". Есть информация о том, что его подозревают в незаконном обороте оружия. Силовики наведались к нему, чтобы проверить эту информацию, но он начал отстреливаться.