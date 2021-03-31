Во вторник, 30 марта, Антимонопольный комитет Украины признал топливную монополию входящих в группу "Приват" компаний. За установление цен на светлые нефтепродукты в результате антиконкурентных согласованных действий на них наложен штраф на общую сумму 4,7 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Под штрафные санкции попали компании ООО "ПТФ "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта").

Во время расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картами проекта "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций, работающих под разными брендами во всех регионах Украины. В общем их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценового и торгового поведения участников.

Об этом свидетельствуют, в частности, следующие обстоятельства:

во всей сети реализуется бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");

в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;

существовал центр, в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в Днепре, где осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;

обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых, договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и т.п.;

установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, бухгалтера, менеджера, часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава).

Комитет установил, что операторы АЗС закупали в ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Такое согласованное поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. То есть цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях, резюмировали в АМКУ.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила после заседания председатель АМКУ Ольга Пещанская.

Ранее "Страна" сообщала, что Антимонопольный комитет оштрафовал группу ДТЭК Рината Ахметова на 275 млн грн.

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