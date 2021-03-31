Немецкий автопроизводитель Volkswagen ошибочно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна. Новое название - Voltswagen of America.

Этим, как считается, подчеркивается усилия компании в сфере производства электромобилей. Об этом передает CNBC.

Пресс-релиз был датирован 29 апреля, он уже удален с сайта концерна, потому что никакой смены названия Volkswagen на Voltswagen не будет: автоконцерн просто решил под 1 апреля пошутить и попиариться.

Представитель WV сообщил Wall Street Journal, что никого не хотели вводить в заблуждение, а шутку запустили, чтобы люди заговорили об их новом электромобиле.

Как сообщала "Страна", Volkswagen сократит 5 тысяч сотрудников ради снижения расходов. В компании решили предложить сотрудникам 1964 года рождения перейти на частичную занятость, а после этого уйти на пенсию раньше наступления пенсионного возраста (в Германии он составляет 65 лет для женщин и мужчин).

Напомним, что в Киеве двое на Mercedes врезались в столб и попытались убежать от полицейских.