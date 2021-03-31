Рада осудила радикалов с Банковой. И что?

Верховная Рада вчера собралась на внеочередное заседание для рассмотрения целого ряда вопросов, но формально главным все-таки было принятие заявления об осуждении погрома Офиса президента, произошедшего полторы недели назад. Заявление приняли – и ничего не изменилось.

"Осудили" радикалов фактически голосами "Слуги народа", с небольшими вкраплениями от групп-сателлитов. Иначе говоря, пропрезидентская фракция выступила с осуждением погромщиков, выступавших против президента. А разве кто-то мог ожидать чего-то другого?

Вообще из всей этой истории с заявлением и голосованием по нему интересным было только то, что против осуждения радикалов проголосовала половина "Голоса" – та самая, которая позиционирует себя как особенно "проевропейская". Видимо, в их понимании европейская демократия выглядит так, как это было 20 марта на Банковой.

Но кроме этой "декларации" от "голосят", ничего не произошло. Своим заявлением правящая партия просто спустила ситуацию на тормозах. Потому что если бы власть действительно хотела адекватно отреагировать на ситуацию, эта реакция должна была быть другой.

Во-первых, нужна была не декларация, а конкретные решения от СНБО по запрету всех организаций, причастных к антипрезидентскому выступлению.

Во-вторых, можно было принять и заявление парламента, но с осуждением не конкретных погромщиков, а уличного радикализма в целом – в этом случае за документ голосовали бы не только "слуги".

И в-третьих, необходимо было принять закон, переводящий уличный радикализм из административных нарушений в уголовные преступления – с соответствующей статьей Уголовного кодекса.

Вот это была бы адекватная реакция власти. А то, что мы увидели, фактически является приглашением для радикалов повторно прийти на Банковую и устроить погром похлеще. Ведь все равно за это только грозят пальцем и заставляют сидеть дома.

Пять лет за уклонение: как Рада популяризирует армию

Тем временем ответственность (в том числе уголовную) парламент вчера все-таки усилил, но совсем за другое. Он значительно увеличил штрафы за нарушение правил воинского учета, усилил уголовную ответственность за уклонение от мобилизации и дал полиции право отлавливать и приводить в военкомат призывников.

Интересно, что все это происходило на фоне принятия той же Верховной Радой заявления об обострении ситуации на Донбассе, в котором вся вина возложена на Россию. При этом депутаты не вспомнили о том, что за 15 месяцев после подписания Владимиром Зеленским Парижской декларации "Нормандской четверки" не приняли ни одного закона о политическом урегулировании конфликта на Донбассе, предусмотренного этой декларацией.

По сути, одновременным принятием заявления и обновленного закона о военной обязанности Верховная Рада заявила своим гражданам: мы ничего не будем делать для установления мира, а вы воюйте или окажетесь за решеткой.

Можно не сомневаться в том, что ужесточение наказаний для уклонистов популярности армии не добавит. Собственно, оно уже само является свидетельством того, что украинцы в основной массе не хотят не только воевать, но и просто идти на воинскую службу. А с усилением ответственности это нежелание только усилится.

И вот тут-то многим стоит вспомнить о том, что история могла пойти совсем другим путем. Ведь согласно законам, принятым при президенте Януковиче, в Украине уже пять лет вообще не было военного призыва – только контрактная армия.

Историю вспять повернуть нельзя, но можно изменить будущее. И в следующий раз выбрать власть, которая гарантирует мир, отсутствие мобилизаций и перевод армии на контрактную основу.

Битва-87: зачем на Прикарпатье шлют десант "слуг народа"

Пока Рада принимала "внеочередные" законы, в Ивано-Франковской области развернулась настоящая война за вакантный депутатский мандат. На 87-м округе уже пережили "минирование" окружной избирательной комиссии и приступили к пересчету голосов на целом ряде участков.

Но этого мало: вчера стало известно, что парламентская фракция "Слуги народа" высылает в Прикарпатье целый десант из 22 нардепов во главе с руководителями фракции и партии Давидом Арахамией и Александром Корниенко. Такая представительная "делегация" может означать одно: власть признала ситуацию чрезвычайной и решила применить прямое давление, чтобы обеспечить победу собственного кандидата – Василия Вирастюка.

Собственно, по итогам подсчета двух третей бюллетеней именно Вирастюк и лидирует, но, видимо, в "Слуге народа" уже знают, что после подсчета 100% голосов результат будет другой – иначе такая мобилизация админресурса не понадобилась бы.

А это значит, что результат экзитпола, видимо, верен, и на округе побеждает креатура Игоря Коломойского – совладелец "Буковели" Александр Шевченко. Что не устраивает власть ни с какой стороны – поскольку такой результат явно будет донесен до Госдепартамента как подтверждение версии о том, что Банковая продолжает тайно помогать Коломойскому.

На фоне разворачивающегося противостояния вчера откровенно повеселил кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский, который идет почти на равных с двумя фаворитами, но которому победу никто не прочит: он уже предложил отменить результаты воскресного голосования и провести перевыборы. Сейчас это выглядит нелепо, но нельзя исключать ситуацию, когда другого выхода просто не останется.

"АстраЗенека" погибла. А "Ковишилд"?

Сенсация на рынке вакцин от коронавируса: британский производитель "АстраЗенеки" переименовал ее в "Ваксзеврию" (Vaxzevria). Официальные причины переименования не названы, но, в принципе, все очевидно: название "АстраЗенека" дискредитировано.

Как все мы помним, украинская власть уже давно выяснила, что дискредитацией "АстраЗенеки" (она же – привезенный в Украину индийский "Ковишилд") занимается российская пропагандистская машина. И следует признать, что эта машина оказалась всесильной, поскольку она даже Канаду убедила остановить вакцинацию британским препаратом. Что, видимо, и стало решающим фактором для срочного переименования "АстраЗенеки".

Если же говорить серьезно, то решающим для Канады стало документальное подтверждение многократно "опровергнутой" версии о том, что британская вакцина вызывает тромбоз. Правда, лишь у 0,01% привитых – но все равно никому не хочется стать этой одной сотой процента.

Что касается Украины, то она, увы, не может быть столь переборчивой, как Канада. У нас 40% граждан все еще хотят вакцинироваться хоть чем-нибудь, но даже индийской версии "АстраЗенеки" не хватает хотя бы для одного процента этих желающих. Что неудивительно: ведь отказаться от "Ковишилда" – означает фактически отказаться от вакцинации вообще.

А это на фоне продолжающей ухудшаться эпидемической ситуации – риск немалый. Тем более что правительство просто спрятало голову в песок: оно и массовую вакцинацию (хотя бы чем-нибудь) провести не может, и общенациональный локдаун вводить отказывается. Об этом отказе вчера сообщил верный оруженосец премьера – министр Кабмина Олег Немчинов, так что данному заявлению можно верить. И, соответственно, готовиться к тому, что ситуация с коронавирусом в Украине будет еще хуже, чем сейчас.

МВФ снова требует свободного рынка газа. И высоких тарифов

Вчера напомнил о себе Международный валютный фонд. Его представитель в Украине Йоста Люнгман высказал "пожелание", чтобы украинская власть отказалась от "субсидирования" населения с помощью фиксированной цены на газ и перешла исключительно к адресному субсидированию. Проще говоря, представитель МВФ потребовал вернуться к свободному рынку газа – и, соответственно, к повышению цен на него.

Формально правительство пожелание фонда уже услышало: с 1 апреля перестает действовать постановление, которое фиксировало цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. И некоторые поставщики уже предлагают его потребителям по ценам дороже 7 гривен. Но большинство все же пока придерживаются предыдущего решения, понимая, что иначе последует новая волна протестов, а за ней – героическое решение Кабмина о возвращении к рубежу в 7 гривен.

Кроме того, ситуацию пытаются решить с помощью годовых контрактов с фиксированной суммой – что в теории позволит закупать газ дешево летом и продавать не очень дорого зимой. Но это в теории, а на практике у нас, как всегда, все пойдет наперекосяк.

И уже сейчас очевидно: если прямое постановление об ограничении тарифа на следующий отопительный сезон не будет принято, украинцев ожидает та же катастрофа в платежках, что и почти всю прошлую зиму. А "пожелание" от МВФ – главный аргумент в пользу того, что именно так все и будет.