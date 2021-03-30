Жителям Украины объяснили, почему так важно проходить тестирование на коронавирус.

"Чтобы более четко понять, что может произойти, если меньше испытать людей, представьте себе такую ситуацию:

не сдал тест = не попал в статистику = статистика стала более "комфортной" = люди пренебрегают мерами безопасности = выросло реальное число заболеваемости и, соответственно, число госпитализированных = повышенная смертность.

Это будущее, которое мы хотим видеть?

Помните, что ваш тест:

залог правильного лечения;

защита своих близких;

защита людей от групп риска, для которых вирус представляет

смертельную угрозу.

Сделайте тест - остановите пандемию COVID-19", - призвали в Центре общественного здоровья Украины.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19. Этот вирус начал активно распространяться по Украине.

Напомним, что врачи объяснили пользу самоизоляции при заражении коронавирусом COVID-19.