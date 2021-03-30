МОЗ объяснили украинцам, что будет если все перестанут делать тесты на коронавирус
Жителям Украины объяснили, почему так важно проходить тестирование на коронавирус.
"Чтобы более четко понять, что может произойти, если меньше испытать людей, представьте себе такую ситуацию:
не сдал тест = не попал в статистику = статистика стала более "комфортной" = люди пренебрегают мерами безопасности = выросло реальное число заболеваемости и, соответственно, число госпитализированных = повышенная смертность.
Это будущее, которое мы хотим видеть?
- Помните, что ваш тест:
- залог правильного лечения;
- защита своих близких;
- защита людей от групп риска, для которых вирус представляет
- смертельную угрозу.
Сделайте тест - остановите пандемию COVID-19", - призвали в Центре общественного здоровья Украины.
Фото: facebook.com/phc.org.ua
"Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19. Этот вирус начал активно распространяться по Украине.
Напомним, что врачи объяснили пользу самоизоляции при заражении коронавирусом COVID-19.