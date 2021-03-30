В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике выходят из зимней спячки жабы обыкновенные. Одна такая встретилась сотрудникам организации, когда грелась на солнце.

Фото и рассказ о бесхвостых земноводных опубликован в Фейсбуке заповедника 30 марта.

На снимке к сухой травке красуется коричневая жаба.

"У жабы обыкновенной такие сонные глаза и застыла она не потому, что часы перевели и земноводное немного недоспало. И даже не потому, что облачная, дождливая погода клонит в сон (лягушки как раз любят охотиться, когда пасмурно и влажно).

Причина лучше: жаба почуяла весну и начала выбираться из своего зимнего пристанища - норки в почве, трухлявого пенька, полости под корнями или, как в нашем случае, листовой подстилки", - прокомментировали фото в заповеднике.

Жаба подставила пупырчатую спинку солнцу и прищурилась от удовольствия, так как земноводные тоже любят тепло.

Ранее "Страна" показывала фото первых вестников весны из заповедника.

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