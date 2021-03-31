МОЗ дал украинцам пять советов, как поддерживать правильный баланс холестерина
Для здоровья важно, чтобы в организме сохранялся баланс веществ. Особенно тщательно нужно следить за уровнем холестерина, так как его высокие показатели увеличивают риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.
В Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации, как это сделать.
Холестерин – это жироподобное вещество, которое поступает в организм с животной пищей и синтезируется в печени. Обычно холестерин условно разделяют на хороший и плохой:
- липопротеины высокой плотности – это хороший холестерин;
- липопротеины низкой плотности – плохой холестерин.
Анализ на определение холестерина взрослым следует делать каждые 4-6 лет. Людям из групп риска (с болезнями сердца, хроническими воспалительными процессами, избыточным весом или диабетом) – значительно чаще.
Важно отслеживать свои показатели и при необходимости принимать меры для снижения высокого уровня холестерина.
Пять советов для поддержания здорового баланса холестерина.
- Следите за рационом. Ешьте овощи, фрукты, цельнозерновые злаки, фасоль, бобовые, орехи, белки на растительной основе, нежирные животные белки и рыбу. Ограничьте сладкие напитки и продукты, жирное или переработанное мясо, жирные молочные продукты.
- Замените насыщенные жиры ненасыщенными. Отдавайте предпочтение нежирному мясу (птице, кролику) и продуктам с низким содержанием жиров. Употребляйте омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты и полезные жиры: орехи, семечки, оливковое и рапсовое масло, скумбрию, сельдь.
- Будьте физически активны. Физическая активность помогает улучшить уровень холестерина. Не забывайте, что взрослые люди в возрасте от 18 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности.
- Бросайте курить. Курение снижает уровень хорошего холестерина и повышает риск сердечных заболеваний. Полный отказ от курения – лучшее, что можно сделать для собственного здоровья.
- В случае назначения принимайте специальные лекарства. Ваш врач может назначить статины или другие лекарства для контроля уровня холестерина, если все перечисленные способы не сработают. Лекарства нужно принимать регулярно и длительно, а прекращать только по совету врача.
Ранее в Минздраве рассказали, чем опасно курение при туберкулезе и как бросить пагубную привычку.
Также в ведомстве объясняли, как уменьшить потребление сахара.