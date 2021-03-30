Президент Словакии приняла отставку членов правительства Словакии премьер-министра Игора Матовича. Новым премьером станет его коллега по партии. Об этом сообщает Reuters.

Новый кабмин поручено сформировать министру финансов Эдуарду Хегеру. Таким образом власть перейдет от Матовича к его коллеге по партии "Обычные люди". При этом в новом правительстве с Хегером во главе согласились участвовать все четыре партии правящей коалиции. Матович же, по сути, поменялся должностями с Хегером: экс-премьер займет пост министра финансов.

Политический кризис в Словакии разгорелся из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины "Спутник V" выступила и президент Чапутова. Однако Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

На фоне скандала с должности сняли главу минздрава Марека Крайчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы устранить кризис. В результате даже распалась правящая коалиция Словакии.

Партия "Обычные люди" победила на выборах год назад с антикоррупционной повесткой. Серьезную роль в этом сыграло убийство 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой в 2018 году. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии.

Ушедший в отставку премьер ранее заявлял, что вакцина из РФ "спасет тысячи жизней". Также говорил, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

Между тем, 3 марта, Матович неудачно пошутил, что вызвало большой скандал. Он заявил, что Словакия обменяла бы российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать РФ Закарпатскую Украину. 4 марта он извинился перед Украиной за свою шутку.

Также мы писали, что премьер Словакии рассказал о возможной отмене всех контрактов на поставку двух миллионов доз вакцины "Спутник V" в страну из-за возможного распада правительства.