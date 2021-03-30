В Испании введено общеобязательное ношение масок на улице. Эта мера введена для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, опасный британский штамм которого распространяется по Украине, передают местные издания.

Постановление об этом было обнародовано во вторник, 30 марта. Оно обязывает носить маски, в частности, на пляжах и при нахождении около плавательных бассейнов - даже в тех случаях, когда там возможно соблюдение безопасной дистанции между людьми.

Подобная мера с июля прошлого года действует в Каталонии. В Испании за время пандемии выявили 3,2 млн случаев заражения COVID-19, около 75 тысяч людей погибли от коронавируса.

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19. Этот вирус начал активно распространяться по Украине.

Напомним, что врачи объяснили пользу самоизоляции при заражении коронавирусом COVID-19.