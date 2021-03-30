Власти региона Бранденбург (ФРГ), находящийся рядом с Берлином, ввели запрет на выход из дома с 22:00 до 5:00 с 1 по 6 апреля. Это первая федеральная земля Германии, в которой введен подобный запрет.

Об этом передает телеканал Welt со ссылкой на решение регионального правительства.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом - более 100 случаев на 100 тысяч жителей за неделю. C 1 по 5 апреля включительно в Германии будут нерабочими днями в связи с пасхальными праздниками.

В Берлине действуют ограничения контактов - разрешены встречи максимум пяти человек из двух семей плюс дети до 14 лет. Покупки можно делать в продуктовых магазинах без теста на коронавирус, в остальных магазинах со среды потребуется предоставить отрицательный результат тестирования. Кроме того, в магазинах теперь нужно будет носить только специальную респираторную маску типа FFP2.

"Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном COVID-19.

Напомним, что в Минздраве Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом COVID-19 за одни сутки.