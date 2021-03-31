Во вторник, 30 марта, Апелляционный суд Парижа во вторник отменил решение о взыскании с Российской федерации $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за активов, которые остались на территории аннексированного Крыма.

Об этом информирует пресс-служба Минюста РФ.

"30 марта Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что "Ощадбанк" подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с произошедшей после аннексии Крыма Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за причиненные истцу убытки.

"В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - утверждают в Минюсте РФ.

В свою очередь "Ощадбанк" назвал решение суда "ошибочным"

"Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение", - говорится в сообщении украинского финучреждения.

Представители банка добавили, что апелляционный суд при вынесении вердикта не встал на защиту иностранных инвесторов.

"При вынесении решения парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда", - заявили в "Ощадбанке".

В финучреждении заявили, что банк остается "неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию парижского апелляционного суда в Верховном суде".

"Мы уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено и решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по возмещению Российской Федерацией убытков, вызванных аннексией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение в пользу украинского "Ощадбанка" по делу в споре с РФ об убытках из-за аннексии Крыма. Суд постановил взыскать с РФ $1,3 млрд в пользу банка.

25 июля 2019 года Россия подала апелляцию на это решение в суде Франции.