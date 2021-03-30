В США завершилось формирование на платной основе первого в истории полностью гражданского экипажа космического корабля, куда не входит ни один профессиональный космонавт. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с этим экипажем полетит уже в 2021 году в рамках миссии Inspiration 4.

Об этом сообщается на сайте миссии.

30 марта на сайте Inspiration 4 названы имена последних двух из четырех членов экипажа, которые полетят на орбиту на Crew Dragon. Вместе с 38-летним бизнесменом Джаредом Айзекманом, который будет командиром корабля, и бортовым врачом 29-летней Хейли Арсено, в него вошли 51-летняя предпринимательница Сиан Проктор и сотрудник корпорации Lockheed Martin, бывший летчик ВВС США 41-летний Кристофер Семброски. Проктор будет пилотом корабля, а Семброски - бортинженером.

Командир экипажа Айзекман известен как основатель компании Shift4 Payments и летчик-фанат. Он полностью оплатил миссию. При этом потраченная им сумма не разглашается.

Айзекман использует полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении разных заболеваний у детей, в том числе онкологических. В рамках объявленной в феврале кампании по сбору средств членом экипажа мог стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование для детской больницы. На данный момент уже удалось собрать около $113 млн.

Последние двое членов экипажа были выбраны компанией Shift4 Payments за оказание большой помощи по сбору пожертвований.

По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Запуск корабля Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем планируется не ранее 15 сентября 2021 года со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Перед полетом все члены экипажа должны будут пройти подготовку в компании SpaceX.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Полет будет проходить на высоте 540 км и продлится около трех дней. По завершении миссии Crew Dragon совершит мягкое приводнение у побережья Флориды.

"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", - сказал на пресс-конференции в феврале основатель SpaceX Илон Маск, комментируя миссию.

В январе "Страна" сообщала, что американская частная компания Axiom Spacе впервые отправит в космос экипаж с туристами, который полетит на корабле на борту корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию.

А в феврале мы писали, что Европейское космическое агентство объявило первый за десять лет набор астронавтов.