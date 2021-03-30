Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций в отношении ряда иностранных физ. и юрлиц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 30 марта.

Ответные санкции приняты в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов государства.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.

Кто конкретно подпал под белорусские санкции, не сообщается.

Власти ЕС приняли три пакета санкций против ряда компаний и физлиц Беларуси, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственных за насилие и необоснованные аресты в стране. Ограничительные меры затронули и юрлиц, в том числе ОАО "140-й ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО МЗКТ, ЗАО "Белтехэкспорт", Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО "Синезис".

Мы разбирались, почему провалились первые весенние протесты-2021 в Беларуси и какой план у Лукашенко. На канале "Нехты" вышло только одно видео вечернего Минска, где на заднем плане кто-то запускает фейерверк. Ни одного фото или видео с протестных акций не было.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил, что у него нет "тайного дворца". Он сказал, что принимает все решения исходя из двух интересов: благосостояния граждан и построения сильного государства.



