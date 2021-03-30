Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал срок сохранения иммунитета к коронавирусу у переболевших COVID-19. Если раньше заявляли, что иммунитет держится не менее восьми месяцев, то по данным Мурашко - полгода.

Об этом пишет ТАСС.

Министр пояснил, что его информация основана на опыте наблюдений над пациентами.

"Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтвержденную, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства", – сказал Мурашко.

При этом Мурашко добавил, что даже если у человека появился иммунитет к коронавирусу, ограничений по использованию вакцины для него нет. Однако прививки таким людям нецелесообразны, и сначала нужно охватить вакцинацией незащищенных граждан, считает министр.

Ранее "Страна" приводила данные, по которым появившиеся после COVID-19 антитела могут не реагировать на новые штаммы коронавируса.

Мы также сообщали, что в Украине иммунитет к COVID-19 имеют не более 20% граждан.