Шведской экологической активистке Грете Тунберг, которой 4 марта исполнилось 18 лет, установили памятник в полный рост.

Памятник установили 30 марта. Он находится на территории университета Уинчестера (Англия). При этом многие студенты этого ВУЗа недовольны решением потратить на это деньги университета. Об этом сообщает внештатная корреспондент ВВС.

По неофициальным данным, статуя Тунберг обошлась университету примерно в £24 тыс. ($33 тыс.). Представители студенческого союза считают, что это не самое эффективное расходование средств в период пандемии коронавируса и возможных увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов.

Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг "показывает фантастический пример всем, поднимая важные глобальные темы", однако учащиеся не поддерживают установку памятника ей.

"Мы столкнулись с коронавирусом, многие студенты не могли посещать университетский кампус. Они пытаются учиться в онлайн-формате и остро нуждаются в поддержке. Мы призываем руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам", - отметила Болл. При этом в администрации вуза подчеркнули, что на установку памятника не были израсходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения.

"Грета - молодая женщина, которая, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким способом, - говорится в заявлении вуза. - Мы знаем, что многие считают ее противоречивой фигурой. Как университет мы приветствуем дебаты и дискуссии по важным темам. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему, как бы сильно жизнь ни бросала нас".

Как указало агентство PA, автором бронзовой скульптуры выступила британка Кристин Чарльзворт.

В администрации университета Уинчестера заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.

Как сообщала "Страна", Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена. Экоактивистка призвала Джо Байдена отнестись к проблеме климата, как к кризису, а не считать ее одной из политических тем.

Ранее она призывала голосовать именно за Джо Байдена.