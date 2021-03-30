"Академик Черский" идет к Дании для начала подготовительных работ перед укладкой "Северного потока - 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании.
В датских водах оно начнет подготовительные работы перед непосредственно укладкой газопровода "Северный поток - 2".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Nord Stream2 AG.
"Трубоукладочное судно "Академик Черский" направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой", - сказано в сообщении.
С 9 марта "Академик Черский" проводил предэксплуатационные испытания в районе Калининградской области, а днем 30 марта судно взяло курс на северо-запад Балтийского моря.
Nord Stream 2 AG заверяет, что все работы по укладке газопровода будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.
Укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна".
Как писала "Страна", в октябре "Академик Черский" навестил немецкий порт, где хранятся трубы для газопровода.
Также мы сообщали, что "Северный поток - 2" вышел на финишную прямую, осталось проложить последние 100 километров труб.