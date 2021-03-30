Агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко, подозреваемый в организации частной военной кампании, поблагодарил "всех неравнодушных людей", которые помогли ему собрать 5 млн гривен залога для освобождения его из СИЗО.

Также он анонсировал пресс-конференцию, в ходе которой намерен обнародовать факты, которые якобы указывают на фальсификацию его дела.

Соответствующий пост он обнародовал в Facebook во вторник, 30 марта.

"Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своим друзьям, что не отвернулись в беде, и всем тем неравнодушным людям, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 миллионов гривен", - написал Шевченко.

По его словам, уже в среду, 31 марта, в суде будет рассматриваться апелляция прокуратуры, которая намерена требовать безусловного содержания его в СИЗО без права внесения залога.

"Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины. Надеюсь, судья учтет, что в материалах дела нет никаких доказательств совершения тех тяжких преступлений, которые СБУ и ГПУ мне инкриминируют. И позволит мне отстаивать правду, отстаивать свою честь и достоинство на свободе, а не в тюрьме", - написал Шевченко.

Он добавил, что в случае сохранения действующей меры пресечения намерен провести пресс-конференцию, на которой изложит материалы, якобы доказывающие фальсификацию дела в отношении него. Если залог будет отменен и Шевченко будет помещен под стражу, пресс-конференцию проведут его адвокаты.

"Расскажу, как это делали следователи. Как врал прямо во время судебного заседания прокурор. И какое конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение", - сказал агент НАБУ.

Напомним, 24 марта Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. Ее, по версии следствия, организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

26 марта Печерский райсуд Киева отправил Шевченко в СИЗО до 24 мая с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

Во вторник, 30 марта, супруга агента НАБУ и его друзья внесли залог.