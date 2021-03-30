Кабинет министров Украины не рассматривает возможность введения общенационального локдауна в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Мы сейчас точно не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения. Мы действуем в режиме ограничений в определенных регионах. Более того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на упреждение, не ожидая решения по конкретным областям", - сказал Немчинов.

По его словам, прежде всего необходимо придерживаться социальной дистанции и стараться не находиться в местах массового скопления людей, чтобы украинские города не попадали в "красную" зону адаптивного карантина.

Он напомнил, что прежде всего нужно делать так, чтобы наши города не попадали в "красную" зону. А для этого нужно придерживаться социальной дистанции, стараться не пребывать в местах массового скопления людей.

"Наша главная задача - максимально донести до граждан необходимость саморегуляции, без репрессивных мер, которые бы приводили к ограничениям гражданских свобод", - добавил министр.

Видео: YouTube/ UATV Channel

Напомним, на данный момент в "красной" зоне карантина находятся Киев и десять областей Украины.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине введут общенациональный локдаун, когда 13 регионов станут "красными".