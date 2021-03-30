Министр здравоохранения Максим Степанов назвал очередной срок поставки в Украину первой партии вакцин от COVID-19 в рамках инициативы COVAX. По его словам, препараты прибудут до 15 апреля.

Об этом министр сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

"Первый транш вакцин, это 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer, согласно сообщению COVAX мы должны получить до 15 апреля. До конца мая мы должны получить 1,7 миллионов доз", - сказал чиновник.

Степанов напомнил, что всего Украина в рамках программы COVAX получит 8 миллионов доз вакцин. При этом он добавил, что COVAX в первую очередь выделяет вакцины странам, в которых отсутствует доступ к препаратам для иммунизации от коронавируса и вакцинация не началась.

"COVAX дал вакцины, в первую очередь, тем странам, которые не начали вакцинацию", - пояснил он.

При этом Степанов акцентировал внимание на трудности с импортом вакцин.

"Страны просто блокируют экспорт, не обращая внимания на подписанные контракты, не обращая внимания ни на что, просто блокируют экспорт. Если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем в очень спокойном режиме вакцинировать до 5 млн человек в месяц", - сказал он.

Комментируя ситуация с распространением COVID-19, Степанов отметил, что в целом "нет тревожной информации, что в каком-то городе заполнены 90% коек, есть больницы, которые заполнены на 90%, даже на 96%".

Он сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве и Одессе. При этом Минздрав планирует направить в Одессу комиссию, которая должна будет "пересчитать заполненность ковидных коек с кислородом". Степанов также сказал, что такая комиссия уже работает в Харькове.

Не далее как на прошлой неделе Степанов обещал, что вакцины в рамках механизма COVAX ожидают в конце марта или в начале апреля.

А в начале января главный санврач Виктор Ляшко заверял, что по программе COVAX в ближайшее время в Украину поступят вакцины Pfizer и Moderna.