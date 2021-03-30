Специалист объяснил, насколько часто нужно пить спиртное, чтобы считаться алкоголиком. Алкоголизмом, по его словам, является потребление крепких напитков чаще, чем раз в две недели - причем в любом количестве.

Этот уровень определил психиатр-нарколог Ивери Кизицкий в интервью изданию "Лента.ру".

Как заметил Кизицкий, некоторые пьющие могут страдать алкоголизмом без последствий.

"Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо. Не происходит нарушений административного и уголовного кодексов", - сказал врач.

Кизицкий также добавил, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут поссориться с кем-то или нарушать закон.

Ранее "Страна" рассказывала, чем женский алкоголизм отличается от мужского.

Мы также писали, что в Европе пьют больше алкоголя, чем в любом другом регионе мира.