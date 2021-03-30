Спецоперация силовиков по задержанию "мытищинского стрелка" в Подмосковье продолжается - они применили гранатомет для штурма дома, где забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов

Об этом информируют агентство ТАСС и телеграм-канал "112".

"Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома", - сказал собеседник журналистов.

Корреспондент агентства подтвердил, что слышит стрельбу и взрывы.

"Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, предположительно, находится стрелявший", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь телеграм-канал "112" сообщает, что мужчина подорвал лестницу на второй этаж, где он находится, и разбросал около 15 гранат, что осложняет задачу сотрудников Росгвардии.

По данным агентства "РИА Новости", дом преступника горит уже второй час после обстрела термобарическими гранатами.

Противостояние преступника с силовиками в подмосковном поселке Новые Вешки продолжается уже около 10 часов. По данным силовиков, злоумышленник остался в горящем доме, предварительно, он погиб.

Примерно в 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты.

Также мы писали о том, как при штурме дома "мытищинского стрелка" был ранен в ногу сотрудник спецназа.