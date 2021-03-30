Дом преступника горит уже второй час. Фото: ТАСС

Спецоперация силовиков по задержанию "мытищинского стрелка" в Подмосковье продолжается - они применили гранатомет для штурма дома, где забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов

Об этом информируют агентство ТАСС и телеграм-канал "112".

"Бойцы Росгвардии несколько раз выстрелили из гранатомета по дому, где, предположительно, находится Барданов. Огонь из него велся по окнам дома", - сказал собеседник журналистов.

Корреспондент агентства подтвердил, что слышит стрельбу и взрывы.

"Дом загорелся. В настоящее время горит весь верхний этаж, где, предположительно, находится стрелявший", - сказал собеседник агентства.

Силовики обстреляли дом "мытищинского стрелка" из гранатомета, он горит уже второй час. Скриншот

В свою очередь телеграм-канал "112" сообщает, что мужчина подорвал лестницу на второй этаж, где он находится, и разбросал около 15 гранат, что осложняет задачу сотрудников Росгвардии.

Силовики обстреляли дом "мытищинского стрелка" из гранатомета, он горит уже второй час. Скриншот

По данным агентства "РИА Новости", дом преступника горит уже второй час после обстрела термобарическими гранатами.

Противостояние преступника с силовиками в подмосковном поселке Новые Вешки продолжается уже около 10 часов. По данным силовиков, злоумышленник остался в горящем доме, предварительно, он погиб.

Дом "мытищинского стрелка" горит уже второй час после обстрела из гранатомета. Преступник мог погибнуть. Скриншот

Примерно в 11 утра во вторник к мужчине пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина бросил в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками и взрывает гранаты.

Также мы писали о том, как при штурме дома "мытищинского стрелка" был ранен в ногу сотрудник спецназа.

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