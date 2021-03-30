Прототип транспортной системы Starship компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, во время испытаний 30 марта взорвался перед посадкой. Это произошло после перезапуска двигателей для посадки.

Трансляция испытаний велась на Ютубе компании.

Испытания SN11 проходили в Техасе при почти нулевой видимости из-за густого тумана. В трансляции на первых кадрах едва угадывались очертания ракеты на стартовом столе. Но это не помешало полету, поскольку ракета в основном ориентируется в пространстве по датчикам, работают в радиодиапазоне.

Взлет прошел в штатном режиме, ракета достигла десятикилометровой высоты, выключила три двигателя Raptor и начала управляемый спуск с помощью аэродинамических рулей. Однако на шестой минуте полетного времени, спустя несколько мгновений после перезапуска двигателей, официальная трансляция замерла, и через некоторое время в эфире с посадочной площадки наблюдатели увидели падающие с неба металлические фрагменты.

Компания объявила о взрыве ракеты, причины которого пока неизвестны. По одной из версий, какой-то двигатель не вышел на штатный режим при посадке, однако само по себе это не должно было стать критичным. Более подробную информацию о причинах неудачи инженеры планируют получить при изучении обломков.

Сверхтяжелая ракета Starship сможет доставлять на орбиту более сотни тонн полезной нагрузки за небольшую цену, поскольку обе ее ступени будут многоразовыми. Кроме того, компания Маска планирует дозаправлять запущенные на орбиту ракеты с помощью модифицированной версии Staship, которая за несколько рейсов вновь заполнит баки для полета к Луне, Марсу или другим планетам Солнечной системы.

Прототип №11 должны были испытывать еще 10 дней назад, но мероприятие перенесли.

Как писала "Страна", 4 марта предыдущий прототип Starship под номером 10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки тоже взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.