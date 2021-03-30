В ходе выступления в Верховной Раде сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко, указывая на нардепа из "Слуги народа" Сергея Швеца, сообщила, что народный избранник "по фамилии Ш." находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

"Мы требуем по результатам сегодняшнего заседания... Нацполиции - у нас сейчас сняли депутатскую неприкосновенность - провести сейчас на алкогольный тест народного депутата по фамилии Ш с первого ряда", - сказала Геращенко.

В свою очередь сам Швец опроверг эту информацию в комментарии "Стране", заявив, что не употреблял алкоголь и все обвинения на этот счет являются безосновательными.

"С дуру одна из депутаток об этом гавкнула", - сказал Швец.

Через некоторое время в разговор между "слугой народа" и журналистами вмешался экс-участник АТО в составе "Азова", сторонник экс-президента Петра Порошенко Андрей Дзындзя.

Он заявил, что якобы ранее застал Швеца в состоянии алкогольного опьянения, когда тот работал журналистом телеканала 1+1.

Эту информацию депутат также опроверг.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания Швец вышел к трибуне Рады, за которой выступал лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко. Бывший глава государства утверждал, что действующий президент Владимир Зеленский "заглядывает в глаза" российскому лидеру Владимиру Путину.

В свою очередь Швец достал листок бумаги с надписью "Жму руку. Обнимаю". Это слова из разговора Порошенко и Путина, который состоялся 30 апреля 2015 года, через 2 месяца после боев за Дебальцево.