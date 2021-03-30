Во вторник, 28 марта, в Ленинградской области Российской Федерации на судостроительном заводе "Пелла" опрокинулся строящийся рыболовецкий траулер. Трюм частично затопило водой, само судно легло на бок.

Об этом сообщают "РИА Новости".

В момент, когда произошла авария, на судне находилось восемьдесят человек, из которых семидесяти восьми удалось эвакуироваться. Что случилось еще с двумя на данный момент неизвестно.

Напомним, в 2019 году в норвежском порту затонул российский траулер "Бухта Наездник". Этому предшествовал 22-часовой пожар, весь экипаж был эвакуирован.

Также сообщалось, что зимой прошлого года у берегов Эстонии пошел ко дну российский траулер. Всем, кто был в тот момент на борту удалось спастись.