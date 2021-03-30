Объединение НКО People’s Vaccine Alliance ("Альянс за вакцины для людей") провело опрос экспертов по поводу вакцинации от коронавируса. Большинство сочли, что существующие вакцины вскоре станут бесполезными, так как в мире постоянно появляются новые штаммы SARS-CoV-2, как недавно в Чехии.

Об этом пишет The Guardian.

В опросе принимали участие 77 экспертов-эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным заболеваниям из 28 стран, работающих в американском университете Джонса Хопкинса, Йельском университете, Имперском колледже Лондона, Эдинбургском университете.

88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в некоторых странах увеличивают вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

"Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа в отношении предыдущих штаммов вируса", - заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Тем временем, отмечает The Guardian, пока США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препаратов, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще даже не начиналась.

Две трети опрошенных экспертов полагают, что из-за появления новых штаммов препараты могут оказаться бесполезными уже через год. По мнению оставшейся трети респондентов, новые вакцины понадобятся миру через девять месяцев.

Эксперты считают, что там, где уровень вакцинации будет низким, новые штаммы коронавируса будут устойчивее к действию препаратов.

"Не вакцинировав весь мир, мы допустим появление все новых мутаций, в результате чего могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые прививки", - сказал Гонсалес.

Ранее "Страна" сообщала, что вакцины производства Novavax и Johnson&Johnson уже показали низкую эффективность против штамма инфекции, зарегистрированного в Южной Африке.

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