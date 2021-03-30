В Измаиле, Одесской области, двое мальчиков поссорились с бездомным мужчиной из-за того, что тот не хотел просить у прохожих для них булочку. В результате дети избили его настолько сильно, что тот умер.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам было обнаружено тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних парней", - говорится в сообщении.

Одному из парней 12 лет, а второй на год старше. Оба уже попадали в поле зрения полиции из-за краж, их семьи находятся на учете службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. По их словам конфликт с мужчиной возник из-за булочки, после чего они заманили бездомного к озеру и избили его. В результат полученных травм мужчина умер.

"Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, в Киеве парень пошел на свидание с девушкой вслепую, а его избили и едва не похитили.

Также сообщалось, что в Одессе двое таджиков избили полицейских до сотрясения мозга из-за места на парковке.