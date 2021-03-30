Специалисты "Укрзализныци" подняли 8 из 9 вагонов поезда "Интерсити+", который сошел с рельсов неподалеку от Запорожья в понедельник, 30 марта. Завершить работы планируется до 21:00.

Об этом во вторник, 30 марта, информирует пресс-служба компании.

По данным представителей компании, головной вагон уже находится на рельсах, каркас во время подъема не поврежден. Для этого специалистам пришлось изучать схемы разгрузки Hyundai после доставки из Южной Кореи.

На месте происшествия также работают специалисты Hyundai Rotem, которые следят за минимизацией повреждений и подготовкой к восстановлению вагонов поезда. Последний вагон будет поднят при помощи специального рельсового крана, завершить работы планируется до 21:00. После этого железнодорожники приступят к полному восстановлению колеи, благодаря чему будет возможно курсирование поездов без задержек.

Напомним, днем в понедельник, 29 марта, шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити+" Киев-Запорожье с почти сотней пассажиров внутри сошел с рельсов за 50 километров до конечной станции. В результате происшествия никто не пострадал. "Укрзализныця" расследует причины инцидента.

Ранее в компании сообщили, какие поезда будут задерживаться в связи с аварией.