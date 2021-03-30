Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о происхождении коронавируса, обнародование которого несколько задержалось. В нем версия о лабораторной утечке вируса в Китае как причине распространения COVID-19 признана "крайне маловероятной".

Отчет опубликован на сайте ВОЗ.

"Версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом", - говорится в документе.

Оборудование в трех лабораториях Уханя, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала за несколько месяцев до декабря 2019 года не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, отметили эксперты ВОЗ.

"Уханьская лаборатория, которая переехала 2 декабря 2019 года, не сообщила ни о каких нарушениях или инцидентах, связанных с переездом. Они также сообщили, что не хранили и не вели лабораторную деятельность над коронавирусами или другими вирусами летучих мышей перед вспышкой заболевания", - сказано в отчете.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Подобным коронавирусом могут заразиться норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.

Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не получилось, равно как и доказать связь коронавируса нового типа с рынком в Ухане не удалось.

Группа экспертов ВОЗ изучала вопрос происхождения коронавируса в Китае в течение месяца в начале этого года.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 впервые был обнаружен, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Эксперты ВОЗ изучали обстановку в Китае и искали там источник коронавируса с 14 января по 10 февраля.

Перед публикацией их выводов генеральный директор ВОЗ заявил, что все гипотезы о происхождении коронавируса требуют дальнейшего изучения.