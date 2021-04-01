В апреле весна вступит в свои права. В отдельные дни воздух погреется до +18...+19, в среднем же днем будет +12...+15. В начале и конце месяца возможны дожди.

Собрали данные о том, какой будет погода в апреле в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Погода в Киеве

В Киеве апрель будет довольно теплым от +8 до +18 днем. Вторая половина месяца будет более теплой и дождливой. С 17 апреля днем температура не будет опускаться ниже +15...+17.

Погода в Киеве в апреле. Прогноз Gismeteo

Погода в Одессе

В Одессе в апреле будет преимущественно солнечная погода, без существенных температурных колебаний. В первую неделю днем обещают +8...+9. После 9 апреля днем воздух прогреется до +13...+15.

Погода в Одессе в апреле. Прогноз Gismeteo

Погода во Львове

Во Львове апрель начнется с жарких +18. Затем температура на пару дней снизится до +6...+8. Однако уже с 8 числа воздух прогреется до +19. Это станет самым жарким днем месяца. После этого дневная температура будет держаться преимущественно на уровне +14...+15.

В начале и конце месяца синоптики обещают череду дождей во Львове.

Погода во Львове в апреле. Прогноз Gismeteo

Погода в Харькове

В Харькове с начала апреля установится по-весеннему теплая погода. В среднем днем воздух прогреется до +12...+17. При этом 6 и 7 апреля ночью еще могут быть морозы -1...-2.

Погода в Харькове в апреле. Прогноз Gismeteo

Напомним, что, по мнению ученых, к концу столетия зима на Земле может сократиться до двух месяцев.